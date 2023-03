La course à l'échalote

Le mois de mars, c'est celui où il faut penser à l'échalote. Thierry Gabet, jardinier, nous explique qu'il y a à peu près une cinquantaine de variétés. Il a choisi d'en planter quatre : la jermor, la longor, la melkior et la mikor. "Ça me permet d'être totalement certain d'avoir des échalotes qu'il y ait de la sécheresse, de l'humidité ou que ce soit une année mitigée", explique-t-il. Pour planter les échalotes, il faut faire une chose simple : bien motobiner sur une quinzaine de centimètres de profondeur. Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre du compost dans la terre, car cela attire les pucerons. Or, la maladie de l'échalote est transmise par ces insectes. Une fois la terre préparée, Thierry creuse de petits trous pour planter les échalotes. Et pas besoin d'arroser, ce légume se contentera de l'humidité ambiante. Ce vendredi, Sandrine nous montre sa recette de tarte tatin aux échalotes. Il faut commencer par éplucher les légumes, puis les faire revenir dans du beurre. Ensuite, elle ajoute du miel, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre et du romarin. Elle prépare également la pâte avant de mettre la préparation dans un plat beurré. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel