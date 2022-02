La course à l’échalote en Bretagne

Chacun est dans son couloir, bien lancé dans la course à l'échalote. Ils sont amis d'enfance, voisins ou cousins. Leur programme des vacances est de mettre les bulbes en terre. Une tradition ouverte même aux plus jeunes. Les petites mains s'activent. Chaque bulbe planté donnera naissance à six échalotes. En un mois, 50 tonnes doivent être mis en terre dans une ferme. Pour garder le rythme, Lancelot pousse la chansonnette. Le répertoire est folklorique. D'année en année, Thomas Remeur, le producteur, voit les jeunes du coin défiler dans ses champs. Au bout du champ, les lycéens décrocheront leur tout premier salaire. Ce sera 80% du SMIC pour les mineurs. D'autres viennent chercher un complément d'activité, comme pour une mère de famille. Elle a gardé le coup de main de son adolescence. Faire les échalotes, c'est aussi partager des moments entre saisonniers, souvent dans un cadre exceptionnel. La plupart a déjà promis de revenir cet été pour récolter les échalotes. TF1 | Reportage P. Géli, L. Leray, A. Janssens