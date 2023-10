La course aux armes en Israël

Dans une armurerie au sous-sol d’une zone commerciale, ils sont une vingtaine ce dimanche matin à vouloir une arme ou des munitions. Certains sont policiers, beaucoup sont des civils, dans un pays où le port d’arme est autorisé en fonction du métier et de la zone d’habitation. "S'il y avait plus de personnes armées près du festival de musique, ils auraient pu se défendre plus rapidement et protéger leurs familles et leurs maisons", confie Avi, militaire. Dans les stands de tir, la fréquentation a également doublé depuis les attaques terroristes. Plus on avance dans le sud du pays, plus le besoin d’arme est renforcée. À Sdérot, à deux kilomètres seulement de la bande de Gaza, la ville a été très durement touchée par les attaques terroristes. Ceux qui restent sont peu nombreux et ils ont souvent des armes. Ambulanciers, livreurs de nourriture, ou encore bénévoles, ils sont armés pour chacun de leurs déplacements. Le climat actuel explique pourquoi en une semaine 40 000 Israéliens ont demandé un permis à feu juste après les attaques. Si le port d’arme en Israël est bien plus réglementé qu’aux États-Unis, les autorités locales veulent tout de même assouplir les règles pour faire face à la menace terroriste. TF1 | Reportage F. X. Ménage, A. Chomy, A. Charles-Messance