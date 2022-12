La course aux cadeaux

Une marée humaine les bras chargés de paquets. Voilà à quoi ressemblent les rues commerçantes en ce moment. Dans les boutiques, on cherche encore des cadeaux pour certains proches : "on galère un peu". Et au pas de course, on trouve encore des petites attentions. Dans un centre commercial de Metz (Moselle), il y a jusqu'à 40 000 visiteurs par jour. Si les plus prévoyants ont démarré leurs courses de Noël il y a des semaines, certains ont pris du retard : "je fais tout à la dernière minute". Mais à quelques heures de Noël, il y a moins de promotions pour ce flot de clients. D'ailleurs, on recommande de ne pas attendre le dernier moment. "Forcément, en termes de choix, c'est plus restreint, parce que les stocks ont tendance à s'écouler rapidement", précise Romain Alves, vendeur au "Blue Box". Selon une étude, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 568 euros pour ces fêtes de fin d'année. Même avec l'inflation, ils ont envie de profiter. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Ruckly