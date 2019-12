La course aux cadeaux de Noël a commencé à Lille

Noël arrive dans trois semaines. A Lille, la course aux cadeaux a débuté en grande pompe le week-end du 1er décembre 2019. Beaucoup sont venus profiter de l'ouverture des magasins le dimanche. On peut notamment constater que la clientèle est plutôt familiale. Alors que certains sont encore en train de flâner pour trouver des idées de cadeaux, d'autres finalisent déjà leurs achats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.