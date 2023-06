La course folle : 24 h sur une tondeuse

C'est un départ digne d'une course de motocross. Pourtant, ces bolides qui pétaradent dans la boue et la poussière ne sont que des tracteurs-tondeuses. Les lames pour couper l'herbe ont été retirées bien sûr, ce qui permet, avec quelques aménagements du moteur, de belles pointes de vitesse en ligne droite. L'objectif de la centaine d'équipages inscrits, c'est de parcourir le maximum de tours en 24 heures sur un circuit de trois kilomètres. Dans les paddocks, dignes d'une course de formule 1, les relais s'enchaînent entre les différents pilotes, tous amateurs. Les machines souffrent, les pilotes aussi. Car il faut tenir 24 heures dans le bruit et la poussière, mais aussi en pleine nuit sur des tracteurs sans aucun confort. Sur la ligne d'arrivée, le meilleur équipage a réussi à faire 768 kilomètres. C'est l'Angleterre qui a inventé les courses de tracteurs-tondeuses. Mais depuis dix ans, les Ardennais sont les seuls à organiser une épreuve de 24 heures. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse