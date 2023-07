La course folle de Pampelune

À première vue, on pourrait croire à une panique soudaine qui s'empare de la foule dans cette rue de Pampelune, en Espagne. Mais ici, depuis un siècle, on joue à se faire peur quand les taureaux sont lâchés dans la ville. Ce vendredi matin encore, la course folle aura causé six blessés légers. Cela va durer pendant huit jours. Ce jeudi à midi, le premier pétard, le Chupinazo, a lancé ce drôle de bal costumé en blanc et rouge sur la place centrale. Une participante nous explique : "Nous sommes tous égaux et on veut tous en profiter. Ce sont les meilleures fêtes du monde". Ensuite, c'est la fanfare qui entre en scène. Près de trois millions de personnes sont attendues jusqu'au 14 juillet. Très vite, dans l'effervescence, s'opère une synthèse. Le blanc et le rouge deviennent rose, sous une pluie de vin. Bien sûr, il faut aimer se sentir à l'étroit et ne pas alors céder à la panique. Ce vendredi à 11h30, comme à chaque année, pour la procession de Saint-Firmin, un chœur basque venu de l'Hexagone chante à Pampelune. TF1 | Reportage M. Izard, E. Jarlot