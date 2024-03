La courtoisie au volant... toujours au point mort !

On peut être calme dans la vie, et se transformer en goujat au volant. D'ailleurs, vous l'avouez facilement : "Le matin, très tôt, les gens sont assez virulents" ; "On peut s'énerver. On peut insulter l'autre parce qu'on sait que l'autre ne va pas vous entendre". Sept Français sur dix peuvent aller jusqu'à insulter les autres usagers de la route. Ne parlons pas des coups de klaxon intempestifs, de l'oubli des clignotants et des feux que l'on grille parfois. La route est un espace à partager, et pas seulement avec les automobilistes. À Strasbourg (Bas-Rhin), les vélos sont très nombreux et pas exempts de reproches. Qui n'a pas pesté derrière une auto-école. Fatia est monitrice et tous les jours, elle s'attire les foudres de conducteurs peu compréhensifs : "On se fait dépasser, on se fait klaxonner". Un conseil, quand la moutarde vous monte au nez, respirez ! Car ne l'oublions jamais, les automobilistes que nous sommes, sont aussi des piétons. Leur refuser le passage peut vous coûter jusqu'à six points de votre permis, une bonne incitation à rester courtois toute l'année. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings