La Couvertoirade dans l''Aveyron, une étape charmante sur les bords de l'A75

C'est une petite route sur le plateau du Larzac. Une étape et la découverte d'une cité authentique : La Couvertoirade. C'est un village templier et hospitalier, un endroit typique, un lieu médiéval... bref, ici, tout est magnifique. Dans cette charmante ville, les habitants maintiennent des traditions ancestrales comme le gâteau à la broche. Dans le centre de la cité, nous rencontrons Bélà Schaeffer, tisserand, un amoureux inconditionnel de son village. L'artisan travaille sur un très vieux métier à tisser. "Cela fait 20-21 ans que je suis là. C'est super de se retrouver ici. L’environnement, les gens, par rapport à la grande ville, c'est un tout autre état d'esprit, un autre choix de vie, c'est quelque chose d'inestimable qu'on a ici", raconte-t-il. La Couvertoirade est un village de tradition et proche de la nature. Sur le Larzac, rencontre avec un éducateur de chiens de berger aux vocabulaires très intrigants. Venu de Lyon, Étienne est tombé amoureux de la cité très jeune. "Je suis venu ici avec un oncle qui gardait les brebis, et j'ai dit, je serai berger en Aveyron".