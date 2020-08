La CPAM refuse d'indemniser une restauratrice qui ne prend pas l'intégralité de son congé maternité

Depuis dix ans, Gaël et Aurore Lecoin gèrent leur restaurant sans employés. Après le confinement, ils ont décidé de le rouvrir. Aurore vient d'accoucher il y a un mois avant de reprendre le travail. Pour cette raison, la CPAM lui reproche de ne pas avoir respecté le code de la Sécurité sociale, en ne prenant pas la totalité de ses huit semaines de congé de maternité. Elle n'a donc pas pu en bénéficier. Un médiateur a été appelé pour régler cette situation.