La croisière ne les amuse plus : la galère de touristes abandonnés lors d'une escale

L'escale promettait d'être inoubliable, et elle le fut. Après une rapide visite de ce bout de terre au large du Gabon, huit passagers reviennent à quai avec une heure de retard. Un commandant visiblement tatillon, qui lève l'ancre sans eux, et les voilà naufragés. Parmi eux, ce couple d'Américains amoureux comme au premier jour, mais qui n'a que modérément apprécié l'expérience. Les voilà donc, coincés sur l'île, sans argent, sans bagages, et sans médicaments. Pas simple pour une femme enceinte, un paraplégique et un cardiaque. Droit dans ses bottes, la compagnie rappelle que les passagers sont responsables de s'assurer qu'ils retournent au navire à l'heure publiée, qui est largement communiquée via l’interphone du navire. Seul le couple d'Américains avait une carte bancaire. Pour la modique somme de 4 600 euros, ils ont donc payé pour l'ensemble des retardataires hébergement et nourriture sur place. Désormais, ils cherchent à retrouver le paquebot dans un autre port d'Afrique, sans être certains d'être acceptés par le commandant. TF1 | Reportage H. Dreyfus