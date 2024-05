La croisière s'amuse... sur le Rhône

Cela ne vous surprendra pas, à peine embarqués, les passagers poussent déjà la chansonnette. La croisière va-t-elle s'amuser ? Si vous en doutez, les 26 membres d'équipage vont tout faire pour vous en convaincre. Et il y en a un qui doit rester concentré, c'est Mathias Souveton. Il est aux commandes du navire de 110 mètres de long, pour quitter Lyon et ses ponts dont la hauteur peut surprendre. C'est parti pour six jours de croisière entre Rhône et Saône, pour ces navigants qui seront loin de leurs familles. Et sans Mylène Muller, 29 ans, commissaire de bord, pas de croisière non plus. Si vous la cherchez, vous la trouverez avec les passagers... à moins qu'elle ne soit en cabine, en cuisine ou en salle. Après le dîner, les animateurs entrent en piste. Demandez leur un madison, un twist ou une chorégraphie endiablée, rien ne les arrête... jusqu'au bout de la nuit. Et quand le bateau dort enfin, il y en a toujours un qui veille. Le commandant n'a pas le droit de s'endormir, mais a droit aussi à sa musique. TF1 | Reportage G. Charnay, C. Souhaut, J. Chaize