La Croix-Rouge : les bénévoles sur le front de la solidarité

Les banques alimentaires n'ont jamais été autant sollicitées, que ce soit en ville ou à la campagne. Grâce au dispositif Croix-Rouge sur Roues, les bénévoles assurent des distributions itinérantes. À Aisey-et-Richecourt, le camion est de passage tous les quinze jours. En plus de la nourriture, les moments d'échange font du bien au moral des bénéficiaires. De plus, des produits frais à très bas prix sont vendus à côté du camion distributeur. Le dispositif Croix-Rouge sur Roues fait face à une demande en augmentation, avec 30 % de bénéficiaires en plus en un an. Environ 140 familles sont inscrites en Haute-Saône. Avec le Covid-19, davantage de jeunes sans emploi y ont adhéré. Cette aide alimentaire est nécessaire jusque dans les petits villages. Neuf familles seulement sont bénéficiaires à Jussey. Mais faire la route jusqu'à eux est nécessaire. Beaucoup n'ont pas de véhicule et dépendent du passage de la camionnette. Les bénéficiaires qui disposent de voitures livrent les plus fragiles. Une entraide qui donne au travail de l'association encore plus de sens.