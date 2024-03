La crue à Saintes partie pour durer

Pour son rendez-vous à l'hôpital, une dame est prise en charge par les pompiers en barque. En plus des rues, l'eau recouvre désormais les jardins. Les habitants se préparent, l'intérieur des habitations pourrait bientôt être inondé. À l’extérieur, les services de la ville patrouillent pour apporter leur aide à ceux qui en ont besoin. "Ce qui nous fait plaisir, c'est d'être présents pour les gens, mais on a vécu décembre, puis novembre. Si ça recommence pour les gens, c'est triste", nous explique Thierry Peralta, agent municipal. Plusieurs autres rues sont touchées, l'impression d'un hiver sans fin pour ces habitants. Certains préfèrent prendre la situation avec humour. Mais pour le maire de la ville, la fin de la semaine s'annonce déjà compliquée. D'ici mercredi soir, l'eau pourrait rentrer dans plus d'une centaine de maisons. Leurs habitants devront une nouvelle fois partir. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Deveaux