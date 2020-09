La crypte archéologique de Notre-Dame de Paris enfin rouverte au public

Depuis l'incendie en avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris est interdite au public. Mais ce mercredi, la crypte archéologique qui se trouve sous le parvis de l'édifice est désormais accessible. A l'intérieur, les visiteurs pourront contempler une exposition consacrée à Victor Hugo et Viollet-le-Duc, des personnages qui ont marqué la cathédrale. Une réouverture qui permet de faire revivre le monument. Pour l'heure, aucune visite n'est autorisée à l'intérieur avant 2024.