La Cueillette de Peltre rouvre ses champs

Beaucoup ont attendu avec impatience ce moment. Enfin, la Cueillette de Peltre (Moselle) a rouvert ses champs. Pour se ravitailler en produits frais, pas besoin d'aller au magasin. Fraises, carottes, radis, fleurs... tout y est. Par ailleurs, les cueilleurs doivent respecter les précautions sanitaires mises en place sur le site. Ils doivent notamment se laver les mains au gel à l'entrée des champs et se tenir à peu près à 1,50 m les uns des autres.