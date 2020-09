La cueillette des champignons a commencé

La saison des champignons a commencé dans le massif des Vosges. Du côté du Lac Blanc (Haut-Rhin), cèpe de Bordeaux, bolet et girolle ont poussé en abondance. C'est une cueillette quasi miraculeuse avec des champignons à profusion. C'est également le meilleur moment de l'année pour Fabien et sa compagne. Une fois le panier rempli, direction la cuisine pour une recette simple avec de l'omelette.