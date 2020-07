La cueillette des myrtilles commence dans les Vosges

La cueillette des brimbelles en famille est une tradition en Lorraine. Dans les forêts vosgiennes, ces myrtilles sauvages sont appelées bluets. Les cueilleurs les ramassent à la main pour ne prendre que les mûres. Ces fruits sont cultivés dans le monde entier, mais proviennent d'une seule et même baie de l'Amérique du Nord. Ils sont arrivés en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Frais, en confiture, en conserve et même au vinaigre, à chacun sa façon de les déguster.