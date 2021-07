La cueillette des myrtilles sauvages commence dans les Vosges

À peine sortie du four et saupoudrée de sucre, elle est prête à être dévorée. Mais avant de se régaler, il faut un peu marcher pour la trouver. À 1 300 mètres d'altitude, les myrtilles sont encore un peu rares. La pluie et le manque d'ensoleillement ont retardé la saison. La cueillette des myrtilles, toujours à la main, est une tradition estivale à mi-chemin entre un bon moment en famille et un ramassage un peu fastidieux. Comptez au moins une heure pour un kilo. La cueillette des myrtilles est réglementée dans les Vosges à seulement trois kilos par personne, de quoi réussir de très bonnes tartes. C'est un incontournable de l'été avec une recette assez simple. Une tarte est une récompense très appréciée par les randonneurs, éreintés après de longues heures de marche sur les sentiers vosgiens. Un plaisir revigorant, presque rafraîchissant. La myrtille ou l'or bleu des Vosges, est un petit fruit acidulé pour marier sans remords, pêché gourmand et plaisir des yeux.