La cueillette des roses de mai débute dans un contexte sanitaire particulier

La récolte des roses centifolia vient de commencer à Pégomas (Alpes-Maritimes). Dans la région de Grasse, cette plante à parfum est une culture traditionnelle depuis le XIXème siècle. Tous les jours, pendant les quatre semaines de cueillette, le respect des gestes barrières et la distanciation sociale seront de rigueur dans les champs. Après la récolte, quel procédé pour l'extraction des matières à parfum ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.