La cueillette solidaire pour ne pas jeter les fruits

Avec leurs cagettes et leurs escabeaux, ce groupe de six personnes s'introduit chez cette famille. Une opération bien préparée, mais rassurez-vous, c'est la propriétaire qui les a contactés. Il est impossible pour cette famille de cueillir tous les fruits. Les bénévoles pourront garder une petite partie des fruits, le reste sera distribué gratuitement à des associations. Ces derniers mois, le nombre de volontaires a doublé. Une fois tous les fruits accessibles cueillis, il est temps de secouer le prunier avec l'aide de la famille. Les quatorze cagettes sont chargées, direction la Banque Alimentaire. Ces derniers mois, le nombre de volontaires a doublé. Les plus mûres sont récupérées pour les ateliers anti-gaspillages de Maëlle. Le reste est stocké dans la chambre froide avec les autres aliments. L'association de La Rochelle a ouvert une antenne à Strasbourg et dans le Morbihan. Elle espère que dans les prochaines années, chaque département aura ses cueillettes solidaires. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel