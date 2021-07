La culture bretonne promue auprès des jeunes

Sous leur coiffe vertigineuse, la plupart de ces danseuses ont à peine 20 ans. La semaine, elles sont étudiantes, infirmières, manageuses, le week-end, elles deviennent des icônes de la Bretagne. Ambassadrices d'une culture, Marie, Jeanne ou encore Lilia ont une responsabilité. Porter haut les couleurs et la dentelle de la région demande entraînement et rigueur. Le spectacle est dans deux heures, les danseuses sont concentrées. Pour faire tenir sur leur tête la construction en broderie, il faut d'abord tirer les cheveux, planter les épingles et dresser le ruban. Lisa porte pour la première fois une coiffe de cette hauteur, un rêve de petite fille. Le bonheur d'enfiler le costume, Marie aussi le ressent à chaque fois de la même manière. Dans ce grand bazar, des dizaines de costumes d'époque sont classées par année. Chaque tenue raconte une histoire. Mais parfois, la coiffe et le monde contemporain ne sont pas tout à fait en adéquation. Démonstration immédiate sur la route du spectacle. Et si le voyage en voiture reste compliqué, le voyage dans le temps, lui, est garanti.