La culture bretonne, toujours vivante à l'heure du confinement

Le confinement n'empêche pas les Bretons de continuer à danser et à jouer de la musique chez eux. À Quimper, Thelo Mell, comme d'autres sonneurs de cornemuse dans les quatre coins de la Bretagne, rend hommage à sa façon aux personnels soignants. Et chaque samedi soir, les internautes se donnent rendez-vous pour le fest-noz qui a lieu chaque week-end en temps normal. Une joie de vivre à l'image de la culture bretonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.