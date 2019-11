"La Dame de chez Maxim", une pièce toujours aussi drôle, même un siècle après

La Môme Crevette est une danseuse de cabaret, transformée en dame du monde. Interprétée par Léa Drucker, cette femme virevoltante, qui paraît infréquentable, mais est également si libre, vit dans cette société étriquée du XIXème siècle. Une vie dans un monde apparent, sous chacun se déguise et fait croire à un personnage qu'il n'est pas. Une ambiguïté sur laquelle joue la mise en scène. "La Dame de chez Maxim" est à l'affiche du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 31 décembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.