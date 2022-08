La danse du feu tourne mal, évacuation au camping

La vidéo a été tournée lundi soir par l'un des vacanciers. A travers une danse du feu originaire de Polynésie, la scène s'enflamme, mais jusqu'ici rien d’anormal. Un peu plus tard, un danseur rejoint les coulisses. "Quand le danseur est sorti de la scène, il est allé en coulisses et les coulisses ont pris feu. Et il y avait d'autres danseuses qui ont été blessées aussi", confie une dame. L’incendie s'est ensuite propagé à un cabanon où des feux d'artifice étaient stockés. Le danseur a été gravement brûlé ainsi que trois autres personnes. Tous ont été pris en charge dans des hôpitaux. En tout, 500 vacanciers ont été évacués. Ils ont pu revenir au camping. Faillait-il maintenir ce genre de spectacle en pleine période de canicule et d'incendie ? Selon Sylvie Michel, la directrice du camping, tout était prévu en cas de soucis. La préfecture des Pyrénées-Orientales nous indique que ce type de spectacle organisé au sein d'un établissement privé qui accueille du public n'est soumis à aucune autorisation administrative. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Deschateaux