La déception face à l'annulation des feux d'artifice à la Cité Médiévale de Carcassonne

Habituellement, 600 000 personnes assistent aux feux d'artifice du 14 juillet à la Cité Médiévale de Carcassonne (Aude). L'annulation de cet événement de renommée internationale déçoit la plupart des vacanciers, mais aussi les commerçants qui craignent un été trop calme. De plus, l'accès aux remparts et au château est limité. A Carcassonne, plus d'une cinquantaine de spectacles gratuits sont proposés cet été, mais la cité restera sans artifice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.