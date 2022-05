La délicate récolte de la fleur d’oranger

C'est une petite fleur blanche qui embaume la campagne au mois de mai. Dominique Khan récolte les fleurs d'oranger de ces bigaradiers plantés par ses aïeux. Il est fier de perpétuer une tradition familiale. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de propriétaires récoltant à Vallauris. Chaque année, entre six et sept tonnes de fleurs d'oranger sont récoltées puis distillées. "De la distillation, il ressort l'huile essentielle et l'eau de fleur d'oranger. Elle est très demandée notre eau", confie Renée Pugi. Ce ne sont pas Cyril et Thierry qui diront le contraire. De l'eau de fleur d'oranger, ils en utilisent quotidiennement pour fabriquer leur spécialité : la fougassette. La recette a été héritée de leur grand-père. Ici, on fabrique des fougassettes à l'eau d'oranger depuis bientôt un siècle. Parfumée et légèrement sucrée, la fougassette se déguste comme une brioche. A Grasse, les habitants en raffolent. Vendue dans son traditionnel flacon bleu, l'eau de fleur d'oranger de la Côte d'Azur est de plus en plus demandée. Alors à Vallauris chaque année, on plante de nouveaux bigaradiers. TF1 | Reportage V. Capus, A. Flieller