La Dépêche du Midi fête ses 150 ans

Dans un tabac-presse de Lavaur (Tarn), lire La Dépêche du Midi est un geste quotidien. Mais ce vendredi est un jour particulier car elle fête ses 150 ans. Il s'agit de l'un des plus vieux journaux, mais aussi le deuxième le plus lu du pays. Son premier numéro date de la Guerre franco-allemande de 1870. Depuis, le journal relate les grands événements de ce monde ainsi que la vie des gens du Sud-Ouest.