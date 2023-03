La dernière offensive du froid ?

Le froid mord le visage ce lundi matin à Longwy (Meurthe-et-Moselle). Avec un seul degré au thermomètre, il faut être bien couvert pour livrer le courrier : "le vélo pédale tout seul avec la batterie. Je n'ai même pas besoin de faire trop d'effort". Dommage, rien de tel pourtant qu'un peu d'exercices pour se réchauffer. Fabienne, elle, a déjà fait une heure et demie de marche. Ici, les températures ont dégringolé ce matin à cause d'une masse d'air froid qui descend d'Europe du Nord. Mais pas de quoi effrayer Serge ni son chien, tout sauf frigorifié. "C'est surtout la tête qu'il faut bien couvrir", recommande-t-il. Les plus frileux, eux, se sont donné rendez-vous dans ce café où il fait quand même bien meilleur. Le mercure devrait encore baisser mardi dans le Nord-Est avant de bien remonter à partir de mercredi. TF1 | Reportage T. Copleux, C. Hanesse