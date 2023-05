La dernière tournée du facteur

Ce mardi matin, Paul va faire sa dernière tournée. Il est le facteur le plus ancien du pays et ici, au centre de tri de Rognac, il est plus qu'un collègue, un ami même. "C'est quelqu'un de très serviable, de très gentil pour lequel j'ai beaucoup d'affection, il le sait", confie une dame. Cinquante-deux ans à la poste et une passion pour son travail qu'il a transmise à sa fille Élodie, factrice. Une histoire de famille et comme les chances sont parfois bien faites, c'est Jean-Baptiste, son petit-fils, qui va prendre la suite sur sa tournée. Paul l'a formé pendant plusieurs jours, car il faut être précis et efficace. En plus du partage de son savoir-faire, cette tournée c'est aussi pour Paul le temps des au revoir avec ses clients. Il connaît certains depuis des années, c'est comme des amis. Ces derniers sont tristes de le voir partir, mais ils sont également ravis de rencontrer sa relève. Quant à Paul, il ne sera jamais sans doute très loin. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar