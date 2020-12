La destruction d'une maison à colombages fait polémique en Alsace

En quelques heures, une maison à colombages de 1662 se transforme en tas de débris. Aujourd'hui, elle laisse la place à un chantier d'une nouvelle école. La décision du maire divise les habitants de Geudertheim. "S'ils veulent faire un complexe pour les écoles, c'est très bien", a confié une habitante. La démolition est même arrivée aux oreilles de Stéphane Bern, le responsable de la mission patrimoine. Dans une lettre adressée au maire, il dénonce un "acte de vandalisme" et qualifie l'élu de "fossoyeur de l'héritage historique du village". Choqué par ces propos et l'ampleur que prend l'affaire, le maire refuse de s'exprimer. Pour lui, déplacer cette maison coûtait trop cher. Ses détracteurs avancent une autre solution, selon eux, moins onéreuse et éducative. Ils préfèrent que le bâtiment reste sur place comme un préau, notamment pour un intérêt pédagogique. L'exemple de Geudertheim n'est pas isolé. Environ 300 maisons alsaciennes disparaissent tous les ans. Pour protéger ce patrimoine, certains décident de les restaurer.