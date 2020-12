La détresse des restaurateurs, à bout de souffle à cause de la crise

À Nantes (Loire-Atlantique), Benjamin Guivant prépare des plats à emporter ce lundi matin. Avec sa compagne Louise Pacaud, ce restaurateur a lancé son affaire en plein centre-ville début octobre et n'a pu ouvrir que trois semaines avant le confinement. Mais la vente de repas ne suffit pas, car ils ont un loyer de 2 300 euros et des frais fixes à payer. Malheureusement, leur restaurant ne bénéficie pas du fonds de soutien du gouvernement, car il est trop récent. Seule la ville leur apporte une aide de 750 euros. Pour sa part, Jean-Luc Senée a mis ses huit salariés au chômage partiel. Seul dans sa cuisine, ce restaurateur continue de faire des pizzas à emporter. Si habituellement, son chiffre d'affaires atteint les 70 000 euros pour cette période de l'année, à cause de la situation sanitaire, il a fait seulement 6 000 euros en novembre. Il trouve la situation intenable. Avec son épouse, ils viennent de faire une demande d'aide auprès de l'État. Une démarche inédite pour ce couple qui a travaillé dans la restauration depuis 25 ans. Même si le gouvernement prévoit la réouverture des restaurants le 20 janvier prochain, les professionnels qu'on a rencontrés ce lundi matin n'y croient pas.