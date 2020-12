La détresse du monde du spectacle

Des salles de spectacle fermées dans l'Hexagone depuis des mois, c'est toute une économie à l'arrêt. Voyant son théâtre rester vide, Sébastien Pimont n'en revient pas, d'autant plus qu'il ne reçoit ni aide ni subvention. Il se plaint d'ailleurs de devoir continuer à payer des charges comme le loyer et l'électricité à l'heure où il ne sait même pas quand le secteur va reprendre, ni comment cela va se faire. A 29 ans, Pauline Le Meur n'arrive pas à gagner le moindre euro. Cette comédienne galère tous les jours, obligée aujourd'hui de vivre chez ses grand-parents. "Personne n'arrive à se projeter alors les gens n'osent pas employer", se plaint-elle tant elle peine à trouver un job. Pour l'acteur Hugues Duquesne, la colère gronde. "L'annonce de jeudi nous a mis un sacré coup, on ne sait plus quoi faire", s'indigne-t-il. Il n'est pas sûr que les salles puissent rouvrir le 7 janvier. Néanmoins, syndicats et artistes ont saisi le Conseil d'Etat pour tenter de faire annuler ces fermetures.