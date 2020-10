La détresse d'un restaurateur de bord de mer en Charente-Maritime, obligé de fermer

Il fait partie du paysage depuis 70 ans, un bâtiment emblématique, aujourd'hui menacé de destruction. Bien plus qu'un simple restaurant de bord de mer, le Lido est une institution pour des générations de Royannais. Construit en 1950, au lendemain de la guerre, il est le symbole d'une liberté retrouvée. Dans le cadre de la loi littorale, les autorisations que le Lido disposait jusqu'ici ne seront pas renouvelées. L'établissement fermera donc ses portes le 31 octobre et sera ensuite détruit.