La dolce vita à deux pas de chez nous

Quand Dolceacqua s'éveille, Francesca, elle, est levée depuis les premières lueurs du jour. Les crocetta, les michetta... les gâteaux traditionnels de Dolceacqua viennent de sortir du four. La préparation est simple, une pâte à brioche recouverte de sucre et pour le reste, c'est un secret. Et les clients ne s'y trompent pas, ils sont nombreux à venir déguster toutes les spécialités de la maison. Loin des sentiers battus, Rocchetta Nervina est l'un des joyaux de cette petite vallée de Ligurie. Sur la terrasse ombragée du Santa Barbaira, l'on peut profiter de cet art culinaire italien en mangeant un ragoût de chèvre ou des raviolis au beurre de sauge. Enio Faraone propose ses recettes familiales atypiques. À table, le verdict est sans appel. Et là aussi, il y a des secrets de préparation pour se régaler. Laissons les délicieux raviolis d'Enio pour une ultime balade sur le pont de Dolceacqua, pour profiter d'un paysage figé dans le temps. Nous quittons la Ligurie avec de beaux souvenirs et le sentiment d'avoir pu profiter pleinement de cet art de vivre à l'italienne. TF1 | Reportage P. Roubaud, C. Guérard, D. Guido