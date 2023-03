La double vie des carnavaliers

Avec leur air mystérieux et leur clinquant costume, ils savent attirer le regard. Participer au carnaval vénitien de Remiremont, c'est faire un voyage dans le temps. Les tenues respectent cette tradition apparue au Moyen Âge en Italie. Comme à Venise, les costumés doivent garder le silence. Tout passe par les postures, un plaisir pour les photographes. Sous son costume rose, Emmanuel participe à son huitième carnaval de Remiremont, mais son quotidien est bien loin de cet univers. Chaque jour, il vend du matériel de chantier. C'est pourtant via son travail qu'il est devenu un carnavalier à la mode vénitienne. Pour chaque costume, des centaines d'heures de travail sont nécessaires. Des moments de déconnexion pour Emmanuel, lui, qui n'avait aucune notion de couture avant. De retour à Remiremont, la beauté et la finesse des 400 costumes impressionnent. Sur le marché vénitien de la ville, on trouve de quoi se costumer en Colombine ou en Arlequin. Ces masques ont été inventés dès le XIIIe siècle. A Venise comme dans les Vosges, l'objectif du carnaval reste le même : derrière leur masque, les costumés peuvent être qui ils veulent. C'est ce qui les rend envoûtants. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly