La douceur de cette fin d’année, une bonne nouvelle pour la nature ?

Ce mardi matin dans l'Hérault, le thermomètre affiche déjà une température printanière de quatorze degrés, soit dix de plus que les normales de saison. David Pourtier a commencé la taille de ses abricotiers. Si beaucoup apprécient cette douceur, cet arboriculteur s'en inquiète, car si elle persiste, cela pourrait considérablement perturber la culture. David Pourtier espère une chose : ne pas revivre l'épisode d'avril dernier après un hiver trop doux. "Ici, on a eu environ dix matinées avec des températures négatives. Donc, forcément, on s'est fait ratatiner à 100% la récolte", confie-t-il. Serge Zaka, lui, analyse les cartes météo en temps réel. Pour le spécialiste, il ne faut pas s'inquiéter, car l'épisode sera chaud mais bref. "Ça va durer seulement quatre à cinq jours. C'est un événement assez court. Les végétaux n'auront pas forcément le temps de réagir", explique-t-il. Il y a donc peu de risques d'observer des conséquences, d'autant que l'hiver vient à peine de commencer. Les températures devraient redescendre dès le 2 janvier prochain. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni