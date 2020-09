La douceur de l'arrière-saison à Sète

La tranquillité du mois de septembre séduit à Sète (Hérault). Ce mardi matin, il a fait 26°C dans l'air et 20°C dans l'eau. Les températures devraient monter jusqu'à 30°C cet après-midi. Entre camping et plage, les chanceux en profitent. Si certains se laissent tenter par la baignade, d'autres s'apprêtent à remonter en Vendée, un inconditionnel du camping-car. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.