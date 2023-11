La douceur de l'automne en Camargue

Alors que la Camargue dort encore, il est le premier à se réveiller. Grégory Laborde est un pêcheur d'anguilles. Tous les matins, il embarque sur l'étang de Vaccarès pour chercher du poisson, plus précisément de l'anguille jaune. Grâce à la météo, cet animal se pêche plus facilement, surtout dans ces eaux peu profondes. Le chant des anguilles se mêle à celui des oiseaux, un bureau à ciel ouvert, et toute l'année les flamants roses comme voisins. Ensuite, Grégory repart avec 40 kilos d'anguilles dans sa barque et pas n'importe lesquelles, elles doivent mesurer plus de douze centimètres. Les autres sont relâchées. L'espèce est menacée. Seuls quelques prêcheurs comme Grégory sont autorisés à poser leurs filets sur le plus grand étang de Camargue. Rarement consommées dans l'Hexagone, les anguilles partent aux quatre coins de l'Europe pour le plus grand plaisir des papilles de nos voisins belges et italiens. Et ce n'est pas le seul voyage qu'offre la Camargue, car si vous cherchez le bout du monde vous ne le trouverez qu'ici. TF1 | Reportage S. Prez, N. Carme, H.P. Amar