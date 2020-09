La douceur des températures dans le Jura

Les fruits du soleil trônent encore sur les étals du marché de Lons-le-Saunier pour faire durer l'été le plus longtemps possible. D'ailleurs, celui-ci ne prendra officiellement fin que le 22 septembre, au plus grand bonheur des clients qui pourront encore faire leur marché sous cette douce température. Ils sont en effet toujours dans l'esprit vacances. Et cela se voit sur leur tenue. Quant aux légumes d'automne, ils sont en avance pour encore plus de choix.