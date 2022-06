La Drôme aux couleurs de la lavande

Et si l'on voyait la vie en mauve ? Ouvrez grand les yeux et respirez son parfum. À en croire ces touristes venus de toute l’Europe rien que pour elle, ça sent déjà les vacances. Au pied du château de Grignan (Drôme), les photographes et les gymnastes sont au rendez-vous. "C'est magnifique ! J'adore. Je m’arrêterai à chaque parcelle pour photographier chaque parcelle", lance l'une d'eux. Cependant, tout n'est pas si mauve. Cette année, la lavande a dix jours d'avance, victime, elle aussi, de la sécheresse. "La culture du lavandin a souffert. Les fleurs, les tiges sont beaucoup plus courtes", explique Laurent Rambaud. Les couleurs sont donc moins éclatantes, mais la production sera tout de même prometteuse. "C'est un peu une fête. C'est l'aboutissement du travail d'une année entière", rajoute Laurent. D'ailleurs, on en fait déjà des bouquets. Un art qui n'a pas de secret pour Annie depuis 50 ans. "C'est un parfum qui ne vous monte pas à la tête mais qui vous donne le sourire", dit-elle. Cela rend heureux et cela porte bonheur. Mais ne le laissez pas passer, car la floraison ne dure que quelques semaines. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel