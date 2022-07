La dune du Pilat à nouveau ouverte au public

L'ascension est épuisante. Au sommet, le bassin d'Arcachon (Gironde) se dévoile enfin. Après quatorze jours de fermeture, la Dune du Pilat rouvre au public. Ces vacanciers sont les premiers à fouler son sable chaud. D'un côté, on peut voir la mer et le ciel bleu avec un paysage inchangé. De l'autre côté, il y a le souvenir encore fumant des incendies. "On voit vraiment la différence entre l'endroit qui est encore tout vert, et l'endroit qui est complètement calciné. C'est un peu choquant et un peu émouvant à la fois", explique un vacancier. Dans les massifs, certaines routes restent impossibles à emprunter. La seule option pour accéder à la dune est de voyager dans des bus mis en place par la ville. L'aller-retour coûte deux euros par personne. Le premier départ est à dix heures ce mercredi matin, dans une navette pleine à craquer. Rouvrir la dune est le symbole du retour des touristes sur le bassin en espérant que les fumées au loin ne la menacent pas une seconde fois cet été. TF1 | Reportage M. Debut, A. Mersi Bakchich