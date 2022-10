La dune du Pilat rétrécit et se déplace

Une diminution à peine perceptible à première vue : 1,80 mètre de moins sur plus de 100 mètres de haut. "Au premier aspect, ça n'a pas trop évolué", affirme ce touriste. C’est plus précisément la taille de ce touriste en haut de la dune. Rien d’étonnant. Alors que depuis 2017, le point culminant n’a cessé de descendre : 102,40 mètres actuellement contre 110,50 mètres à l’époque. Une évolution que les promeneurs les plus assidus ont bien remarquée. "On sent les picotements du sable, donc on sent que ça bouge", confie cette dame. Le vent et l’érosion seraient les principales causes de ce mouvement. Le sable est balayé pour retomber à l’intérieur des terres. Un déplacement qui pourrait s'être accéléré avec les grandes rafales en décembre dernier. En revanche, il n'y a pas de lien encore établi avec les incendies cet été. En plus de s’être affaissé en un an, la plus grande dune d’Europe s’est également décalé en direction de la forêt, cette fois-ci de 20 mètres. TF1 | Reportage S. Petit, C. Devaux