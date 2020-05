La dune du Pilat rouvre au public

En Gironde, la dune du Pilat a retrouvé ses premiers promeneurs sous le soleil ce jeudi matin. Elle était complètement déserte depuis deux mois et demi. Avec 31°C attendus dans l'après-midi, les touristes devraient être nombreux à vouloir monter la côte. Cependant, l'affluence actuelle n'a rien à voir avec celles des beaux jours, car la capacité d'accueil du parking a été réduite de 25 %. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.