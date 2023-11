La dune du Pilat sculptée par les tempêtes

On pourrait se croire en pleine tempête de sable dans un désert brûlant. Mais c'est la dune du Pilat battue par le vent. Elle est découpée en crevasse, dessinée en vague, comme si le vent modelait en temps réel un nouveau paysage. Immortalisés par un photographe, les sillons de sable, les buttes et les couloirs forgés par la tempête Domingos. Plus de 150 km/h de vent ont changé le visage de la dune. Au loin, perdus dans les bourrasques de sable blanc, Françoise et Jean-Pierre ont passé une heure à sillonner les courbes et les cratères. Ils en sont ravis. C’est comme un tableau peint sous nos yeux, avec une multitude de nuances. Galaad est guide touristique, elle voulait à tout prix montrer à ses clients cette transformation inattendue. "Elle a complètement changé de forme. Elle est toujours en mouvement et elle change tout le temps, mais de constater un tel changement aussi rapidement est assez impressionnant", confie-t-elle. C’est une démonstration parfaite d’une dune éolienne, forgée par le vent et sculptée à chaque tempête. TF1 | Reportage E. Braem