La fabrication des liqueurs, un savoir-faire ancestral dans les Alpes

C'est l'un des charmes de la montagne : ces liqueurs aux noms de plantes, d'arbres ou de racines comme la gentiane, la sapinette et bien sûr le génépi. Le fruit d'un savoir-faire ancestral que certains ont à cœur de faire perdurer. Ce matin-là, Sarah et Romain partent à la recherche de bourgeons de sapin. Au cœur de la chaîne des Aravis, les végétaux constituent une matière première indispensable. Le frère et la sœur perpétuent une tradition familiale. Leur père et leur grand-père étaient déjà distillateurs. Les plantes n'ont plus de secret pour eux. A La Clusaz, Sarah et Romain viennent de reprendre la dernière distillerie de Haute-Savoie. Avant d'être plongés dans l'alcool, les bourgeons de sapin sont immédiatement disposés sur un étendage. Le reste de la journée sera consacré à la distillation du génépi. La plante qui pousse en haute altitude sèche puis macère pendant un long mois avant d'être disposée dans cet alambic vieux de presque un siècle. Il faut chauffer à près de 80 degrés. Au bout d'une heure, le distillat commence à gouter.