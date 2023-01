La fabrique artisanale de pépins

Vous ne verrez cet outil nulle part ailleurs. Et pour cause, il est spécialement conçu pour les parapluies. Avec leur savoir-faire, c'est l'histoire de toute une vie pour Pierre et Louis. Les deux frères sont presque nés dans cet atelier. Rien n'a changé ou presque pour fabriquer les modèles dont l'ossature est en rotin. Il faut huit baleines pour constituer une armature résistante. Installé à la même adresse depuis 140 ans, l'atelier est une institution à Poitiers. Sophie a choisi elle-même ses coloris. Ce modèle à 94 euros est un investissement pour plusieurs années. Lilyan Lagardère représente la cinquième génération au sein de l'entreprise. Il a aussi appris le métier sur le tas pour succéder à Pierre, son beau-père. L'histoire de famille continue. De la technique de découpe à l'assemblage en passant par le choix du tafta, la qualité reste la règle. Une évolution dans la continuité. Aujourd'hui, certaines baleines sont en fibre de carbone, mais la machine pour les coudre est une antiquité. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy