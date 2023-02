La fabrique des artisans de demain

Cette flamme, ils l'ont toujours eu au fond d'eux, cette envie de faire un métier manuel très jeune. Ils ont entre 17 et 22 ans, des apprentis formés à la ferronnerie d'art par Frédéric Andrès. Romain Carrey, par exemple, semble avoir trouvé sa voie depuis le mois de septembre. Il s'épanouit ici et gagne environ 800 euros par mois. Dans sa carrière, cet artisan savoyard a accompagné une dizaine d'apprentis. "Ils vont pouvoir vivre de leur travail grâce à la transmission", lance Frédéric Andrès, maître artisan ferronnier d'art. Dans l'Hexagone, 80 % des apprentis sont recrutés six mois après leur formation. C'est notamment le cas de Camille Sennegon, qui restaure un portail en fer forgé datant de 1870 dans l'atelier. "Moi, j'ai commencé quand j'avais quinze ans, aujourd'hui, j'en ai 19. C'est intéressant pour les patrons de trouver des jeunes qui sont déjà qualifiés", témoigne-t-il. Une semaine à l'école, trois semaines en entreprise, Alexis Parchet, lui, prépare le concours de Meilleur apprenti de France 2023. "Sur un CV, ça reste toujours un plus de pouvoir dire qu'on est l'un des meilleurs apprentis de France", lance-t-il. À 61 ans, Frédéric Andrès envisage de prendre sa retraite l'année prochaine. Son rêve, c'est que l'un de ses apprentis reprenne le flambeau. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand