La Fabrique des Couleurs en Dordogne

C’est une saison où les arbres s’illuminent. Les feuilles affichent leurs plus belles couleurs, avant de s’éteindre pour l’hiver. Brigitte et son neveu sont originaires de la région, mais c’est la première fois qu’ils la découvrent vue du ciel. Chaque sortie est différente et toujours surprenante. En automne, la Dordogne dévoile quelques-uns de ses secrets. L’automne est également la saison préférée de Michel Bordas, artiste peintre pastelliste de Saint-Aulaye (Dordogne). Lorsque le ciel est gris, il tente de capturer les quelques couleurs des arbres dans ses tableaux. Et il a l’œil pour piocher les bonnes nuances dans sa palette de pastel. Du bout des doigts, il donne vie à une rivière et ses reflets. Il fige sur le papier un petit bout d’automne. De toutes les nuances de couleur dans la nature, l’entreprise Pastels Girault en a fabriqué 526 pastels différents. Et les couleurs sont toujours les mêmes depuis près de 250 ans. Les pigments sont d’abord mélangés à de l’argile et à de l’eau pendant près de deux heures. Une fois la pâte prête, il faut la passer sous presse. Elle est ensuite filée et découpée en petits bâtons, et est enfin séchée. TF1 | Reportage C. Arfel, A. Vieira, F. Resbeut