La fabrique des illuminations de Noël tourne à plein régime

Leblanc illuminations crée et fabrique des décorations pour égayer les rues de nos villes pendant les fêtes de la fin d'année. Elle exporte également ses produits dans une quarantaine de pays, dont Las Vegas et Bruxelles. L'entreprise réalise 90% de son chiffre d'affaires lors de cette période. Pour cette occasion également, elle a embauché une treintaine d'intérimaires. Chaque année, elle utilise près 80 millions de petites diodes lumineuses et 450 000 kilomètres de guirlandes pour ses illuminations.